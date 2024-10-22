Андрей ВОРОБЕЙ: «Матч Арсенал – Шахтер в 2000 году? Это были новые эмоции»

Экс-форвард Шахтера Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил легендарные поединки донецкой команды против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов сезона 2000/2001.

– Андрей, сегодня Шахтер в третий раз в истории сыграет с Арсеналом в Лондоне в рамках Лиги чемпионов. Вспомните поединок с «канонирами» в 2000 году, когда лондонская команда обыграла донецкую со счетом 3:2, а вы отличились голом в первом тайме. Какие эмоции у вас тогда были?

– Мы играли тогда на одном из лучших и одном из самых легендарных стадионов Европы. Шахтер тогда впервые вышел в Лигу чемпионов. Я на «Хайбери» вышел, как в музей. Очень много эмоций было тогда. Мы тренировались на базе, на тренировочном поле Арсенала перед поединком. Запомнилось то, что сутки шел дождь. Но качество газона там такое, что, надев бутсы с железными шипами, чувствуется как будто ты по асфальту бегаешь. То есть, вода после дождя не застаивалась на газоне. На то время на наших полях была бы слякоть, такой себе огород. А там на то время травка была коротко подстрижена, мяч быстро ходил по ней. То есть вообще на супер-уровне у Арсенала были стадион и тренировочная база. Само собой, гостиница была отличная в Лондоне! Такие впечатления были перед игрой.

– Может, поэтому и в матче получилось так классно сыграть?

– Все прекрасно все видели, что было на поле. Я первый раз в жизни играл на стадионе, где трибуны были в двух метрах от боковой линии. То есть, ты выполняешь аут или подаешь угловой, а тебе могут по плечу постучать. Для нас это были новые эмоции. Мы никогда не играли на таких стадионах. На старом стадионе «Шахтер» и на других наших старых аренах трибуны были в 20 метрах от поля и так далее. А на «Хайбери» фанаты сидели очень близко к полю.

– Стадион «Хайбери» и был сам по себе узкий такой вроде бы?

– Это был такой обзорный обман. Казалось, что оно очень узкое, но на самом деле это было не так. Просто против нас играл Арсенал и нам казалось, что поле большое, так как очень сложно было бегать за футболистами лондонской команды (смеется).

– И тем не менее, Шахтер дважды забил Арсеналу в первом тайме. Одним из голов в лондонской встрече отличились вы. Кстати, у Симена перед матчем 19 сентября был день рождения, ему исполнилось 61 лет. Поздравили вы хорошо английского вратаря!

– Да! Никто не ожидал от нас такой прыти, особенно в первые 20 минут. Лондонцы вышли играть, думая, что приехала в гости никому неизвестная команда. Но они пропустили два мяча и это их немножко ошарашило. Конечно, где-то мы не дотерпели. На результате сказался опыт выступлений в еврокубках. Также было место красной карточке и пенальти. Стоит отметить, что хорошая игра была от вратаря Юрия Вирта, который в рамке много раз выручал. Но не удержали нужный счет. Как сказал Виктор Евгеньевич Прокопенко: Шахтер играть научился, а вот опыта выступлений не было.

– И стоит отметить, что Арсенал очень звездный был. В составе лондонцев было четыре чемпиона Европы – Анри, Виейра, Пирес и Вильтор.

– Там у них весь заявочный лист был из одних звезд! На тот момент каждая фамилия в Арсенале – это была звезда! А еще в нашей группе был римский Лацио! И, по моему мнению, именно Арсенал и Лацио на то время были самыми сильными клубами в Европе! А Шахтер еще и попал к ним в группу. Для нас это очень хороший урок был и куча эмоций.

– Зато в Донецке Шахтер выиграл у Арсенала со счетом 3:0, а вы отличились голом со штрафного! Это, наверное, был один из ваших первых забитых мячей со штрафного?

– Я и до этого исполнял штрафные. До поединка с Арсеналом я в чемпионате и Кубке Украины забивал уже. На тренировках я также оставался и отрабатывал удары со стандартов. Поэтому я и подошел в матче Лиги чемпионов бить штрафной. Мне доверяли. А что касается матча, то практически все решилось тогда в домашней игре со Спартой, когда мы победили 2:1. Мысленно мы где-то понимали, что Спарта вряд ли обыграет Лацио в параллельном поединке. Мы думали, что чехи, наверное, проиграют римлянам, что и произошло. То есть мы понимали, что даже, если мы проиграем Арсеналу, мы все равно выйдем в Кубок УЕФА с третьего места. На нас ничего не давило. Единственное, что давило, так это имена наших соперников.

– Что все-таки помогло удачно сыграть против такого Арсенала?

– Нам удалось победить, благодаря прекрасной поддержке наших фанатов на старом стадионе «Шахтер», когда пришли поддержать родную команду истинные болельщики, шахтеры, заводчане и так далее. За счет этого мы победили тогда. Не тактика и не техника здесь сыграли свою роль. Мы были гораздо слабее Арсенала и Лацио технически и тактически. Но нам удалось выиграть за счет желания, характера и физических кондиций, которых сейчас не хватает многим командам. За счет этого и, конечно, за счет поддержки наших болельщиков! На тот матч приехали звезды! Мы думали, что приедет второй состав, но нет. Пара-тройка человек из основы отсутствовала, а так все были. И Виейра, и Вильтор, и Анри, и Парлор были. Да, Симена не было в рамке. Венгер выпустил второго вратаря, но какая разница! У «канониров» тоже было много моментов в донецком матче. Но защитники выручали, и Вирт спасал. А мы свое реализовали и, конечно, заслужили эту победу. У нас был характер! Самое главное, что мы хотели! У нас что-то не получалось. Мы знали, что мы были слабее технически, но мы физически и желанием лондонцев переиграли. Плюс, погодные условия сыграли нам где-то на руку. Чуть прохладненько тогда было! А мы привыкли играть в таких условиях.



– Как праздновали победу?

– Как праздновали, уже не помню. Но это были очень крутые эмоции! Приятно было, что мы вышли в Кубок УЕФА! Такая победа перед своими болельщиками на своем стадионе – это незабываемо! Это был аншлаг! Самое главное, что фанатов много было! Очень много желающих не попало на стадион. Некоторые болельщики смотрели матч с террикона. Многие смотрели встречу по телевизору. Ажиотаж был хороший!