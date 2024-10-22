Экс-игрок сборной Украины дал позитивный прогноз на матч Шахтера в ЛЧ

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов с английским «Арсеналом».

Артем, несмотря на два поражения команды Марино Пушича в ЛЧ, ставит на выездную ничью.

«Я не люблю испытывать себя в роли оракула, но рискну поставить на результативную ничью – 1:1. Конечно, то, что именитый «Арсенал» и наш «Шахтер» делают ставку на контроль мяча, комбинационный, зрелищный футбол, не может не радовать болельщиков «горняков». Вот только доминирует «Арсенал» практически в каждом матче топовой АПЛ, а «горняки» – в УПЛ, однако это чемпионаты разного уровня.

Вот почему «Арсенал» – фаворит. Тогда благодаря каким аспектам гости сегодня могут остановить амбициозных хозяев? Железной игровой дисциплине и заоблачной самоотдаче», – сказал Федецкий.