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Лига чемпионов
22 октября 2024, 16:50 |
135
0

Экс-игрок сборной Украины дал позитивный прогноз на матч Шахтера в ЛЧ

Федецкий ставит на ничью

22 октября 2024, 16:50 |
135
0
Экс-игрок сборной Украины дал позитивный прогноз на матч Шахтера в ЛЧ
ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов с английским «Арсеналом».

Артем, несмотря на два поражения команды Марино Пушича в ЛЧ, ставит на выездную ничью.

«Я не люблю испытывать себя в роли оракула, но рискну поставить на результативную ничью – 1:1. Конечно, то, что именитый «Арсенал» и наш «Шахтер» делают ставку на контроль мяча, комбинационный, зрелищный футбол, не может не радовать болельщиков «горняков». Вот только доминирует «Арсенал» практически в каждом матче топовой АПЛ, а «горняки» – в УПЛ, однако это чемпионаты разного уровня.

Вот почему «Арсенал» – фаворит. Тогда благодаря каким аспектам гости сегодня могут остановить амбициозных хозяев? Железной игровой дисциплине и заоблачной самоотдаче», – сказал Федецкий.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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