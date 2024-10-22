Есть и другие. Палкин подтвердил интерес Манчестер Сити к хавбеку Шахтера

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил информацию об интересе Манчестер Сити к полузащитнику горняков Георгию Судакову.

«Манчестер Сити интересуется им, но и другие клубы из Англии тоже следят за ним. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время зимнего трансферного окна.

Полгода назад мы вели переговоры с Наполи по трансферу, но из этого ничего не вышло», – рассказал Палкин.

В сезоне 2024/25 Судаков провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее Палкин объяснил, почему Шахтер подписывает бразильцев, а не европейцев.