Есть и другие. Палкин подтвердил интерес Манчестер Сити к хавбеку Шахтера
Горняки ожидают предложений по Георгию Судакову уже зимой
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил информацию об интересе Манчестер Сити к полузащитнику горняков Георгию Судакову.
«Манчестер Сити интересуется им, но и другие клубы из Англии тоже следят за ним. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время зимнего трансферного окна.
Полгода назад мы вели переговоры с Наполи по трансферу, но из этого ничего не вышло», – рассказал Палкин.
В сезоне 2024/25 Судаков провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее Палкин объяснил, почему Шахтер подписывает бразильцев, а не европейцев.
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