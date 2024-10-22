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  4. Есть и другие. Палкин подтвердил интерес Манчестер Сити к хавбеку Шахтера
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 19:45 |
484
2

Есть и другие. Палкин подтвердил интерес Манчестер Сити к хавбеку Шахтера

Горняки ожидают предложений по Георгию Судакову уже зимой

22 октября 2024, 19:45 |
484
2
Есть и другие. Палкин подтвердил интерес Манчестер Сити к хавбеку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил информацию об интересе Манчестер Сити к полузащитнику горняков Георгию Судакову.

«Манчестер Сити интересуется им, но и другие клубы из Англии тоже следят за ним. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время зимнего трансферного окна.

Полгода назад мы вели переговоры с Наполи по трансферу, но из этого ничего не вышло», – рассказал Палкин.

В сезоне 2024/25 Судаков провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее Палкин объяснил, почему Шахтер подписывает бразильцев, а не европейцев.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Серж
Ахаа. И Реал с Барсой тоже
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Сергій П
Сам придумав, сам підтвердив, так і живемо
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