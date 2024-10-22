В Шахтере объяснили, почему клуб подписывает бразильцев, а не европейцев

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему акцент донецкого клуба по-прежнему делается на южноамериканский и, в частности, бразильский, рынок.

«На ​​самом деле сейчас я трачу около 70 процентов своего рабочего времени на то, чтобы убедить игроков перейти [в «Шахтер»]. Мы всегда стараемся вовлечь потенциальных новичков в общение с нашими нынешними игроками. Им объясняют, как у нас сейчас обстоят дела и как они защищены».

«Нам гораздо проще подписывать игроков из Южной Америки, а не из Европы. Для бразильцев война менее актуальна. Они видят в нашем клубе ступеньку на пути к лучшим европейским клубам. У европейцев нет причин переходить к нам», – сказал Палкин.

Также Палкин раскрыл обещание, которое донецкому клубу дала «Бавария», но которое пока так и остается невыполненным.