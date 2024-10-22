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  4. В Шахтере объяснили, почему клуб подписывает бразильцев, а не европейцев
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 12:08 |
312
0

В Шахтере объяснили, почему клуб подписывает бразильцев, а не европейцев

Сергей Палкин считает, что легионеров из Южной Америки зазвать в команду сейчас проще

22 октября 2024, 12:08 |
312
0
В Шахтере объяснили, почему клуб подписывает бразильцев, а не европейцев
shakhtar.com. Бразилец Кевин с юным болельщиком

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему акцент донецкого клуба по-прежнему делается на южноамериканский и, в частности, бразильский, рынок.

«На ​​самом деле сейчас я трачу около 70 процентов своего рабочего времени на то, чтобы убедить игроков перейти [в «Шахтер»]. Мы всегда стараемся вовлечь потенциальных новичков в общение с нашими нынешними игроками. Им объясняют, как у нас сейчас обстоят дела и как они защищены».

«Нам гораздо проще подписывать игроков из Южной Америки, а не из Европы. Для бразильцев война менее актуальна. Они видят в нашем клубе ступеньку на пути к лучшим европейским клубам. У европейцев нет причин переходить к нам», – сказал Палкин.

Также Палкин раскрыл обещание, которое донецкому клубу дала «Бавария», но которое пока так и остается невыполненным.

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Алексей Сливченко Источник: Spox
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