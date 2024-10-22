Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Палкин рассказал об обещании Баварии, которое пока так и не выполнено
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 10:43 |
245
0

Палкин рассказал об обещании Баварии, которое пока так и не выполнено

Мюнхенцы выразили готовность поддержать Украину, находящуюся в состоянии войны

22 октября 2024, 10:43 |
245
0
Палкин рассказал об обещании Баварии, которое пока так и не выполнено
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил, как в свое время происходил трансфер вингера «горняков» Дугласа Косты в «Баварию», а также раскрыл обещание мюнхенского гранда, которое пока так и остается невыполненным.

«Его [Дугласа Косты] скорость была невероятной. Он мог обогнать любого противника. Дуглас Коста стал для нас очень эффективным приобретением. Мы купили его дешево и перепродали по высокой цене».

«Все детали мы обговаривали по телефону, это были очень дружеские переговоры. Затем делегация «Баварии» отправилась в Киев для подписания [бумаг]. Я провел некоторое время с тогдашним финансовым директором Яном-Кристианом Дрисеном. С тех пор мы дружим и всегда разговариваем, когда видимся. В целом у нас очень хорошие отношения с руководством «Баварии». Они также пообещали нам, что сыграют с нами товарищеский матч, чтобы помочь беженцам, солдатам и всему нашему народу. К сожалению, пока это не сработало. Я надеюсь, что мы сможем найти дату в ближайшие шесть месяцев», – рассказал Палкин.

Напомним, Дуглас Коста перешел из «Шахтера» в «Баварию» летом 2015 года за 30 миллионов евро. Бразилец сыграл 97 официальных матчей за мюнхенскую команду, в которых отличился 15 голами и 30 ассистами. Ныне Дуглас Коста выступает в Австралии за «Сидней».

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Дуглас Коста Сергей Палкин Бавария Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер
Алексей Сливченко Источник: Spox
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