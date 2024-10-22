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Пляжный футбол
22 октября 2024, 16:59 | Обновлено 22 октября 2024, 17:56
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0

КОСТЕНКО: «Мы рассчитывали на другой результат»

Тренер сборной Украины подвел итоги квалификации Чемпионата мира-2025

22 октября 2024, 16:59 | Обновлено 22 октября 2024, 17:56
333
0
КОСТЕНКО: «Мы рассчитывали на другой результат»
УАФ. Николай Костенко

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко проанализировал выступления национальной команды в квалификации на Чемпионат мира-2025.

«Конечно, мы рассчитывали на другой результат. По разным причинам сборная подошла к этому ответственному турниру не в оптимальном состоянии. Шесть игроков основного состава не смогли принять участие в соревнованиях. Однако новички сборной хорошо зарекомендовали себя, о чем свидетельствуют поединки с норвежцами. К сожалению, не хватило опыта с более мощной командой Польши, но игра с Францией была равной. Лишь досадная ошибка в конце встречи не дала шанса сборной пройти дальше.

Хочется заметить, что турнир был очень интересным и непредсказуемым по своим результатам. Никто не мог спрогнозировать победу Италии в решающем матче за выход на чемпионат мира над Швейцарией – 12:0. При том, что Швейцария была практически в оптимальном составе, за исключением Отта. Франция проиграла испанцам, считавшимся фаворитами, лишь в серии послематчевых пенальти. А сборная Дании дала бой опытной Италии и победила в дополнительное время.

В целом пляжный футбол динамично развивается. Уже несколько лет подряд демонстрирует высокий уровень игры и постоянно прогрессирует сборная Дании. Очень организованно выглядела сборная Эстонии. И хотелось бы еще раз поблагодарить их за отказ играть против Беларуси. Сборные Италии и Польши продемонстрировали отличные физические кондиции и скорость игры. Безусловным лидером пляжного футбола не только Европы, но и мира является сборная Португалии.

Хочу также отметить последовательную и требовательную по соблюдению правил игры работу судей. Существенно увеличилось количество желтых карточек, что побуждает игроков осторожнее действовать в защите, дисциплинирует и уменьшает травматизм», – сказал Костенко.

Напомним, что украинские спортсмены удачно выступили на групповом этапе, заняв второе место в группе с Польшей и Норвегией. Однако в 1/8 финала подопечные Костенка в овертайме проиграли сборной Франции (4:5) и покинули отборочный турнир.

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Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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