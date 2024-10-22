Экс-звезда Атлетико и МЮ сыграет на теннисном турнире

Бывший лидер сборной Уругвая по футболу Диего Форлан приступил к теннисной карьере. Уругваец сыграет на теннисном турнире Uruguay Open. Об этом пишет журналист Гонсало Феррейра.

Отмечается, что уругваец сыграет в парном разряде вместе с аргентинцем Федерико Корией. Турнир пройдет в Монтевидео с 11 по 17 ноября.

Напомним, Диего завершил карьеру футболиста в 2019 году. Уругваец выступал за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские клубы.

Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира досрочно завершила сезон.