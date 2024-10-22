Экс-звезда Атлетико и МЮ сыграет на теннисном турнире
Диего Форлан выступит на Uruguay Open
Бывший лидер сборной Уругвая по футболу Диего Форлан приступил к теннисной карьере. Уругваец сыграет на теннисном турнире Uruguay Open. Об этом пишет журналист Гонсало Феррейра.
Отмечается, что уругваец сыграет в парном разряде вместе с аргентинцем Федерико Корией. Турнир пройдет в Монтевидео с 11 по 17 ноября.
Напомним, Диего завершил карьеру футболиста в 2019 году. Уругваец выступал за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские клубы.
Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира досрочно завершила сезон.
.@fedeecoria va a jugar dobles en el Challenger de Montevideo junto a la leyenda Diego Forlán.— Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) October 21, 2024
El uruguayo ha jugado varios torneos del circuito +40 de ITF. pic.twitter.com/A11QIqTHPg
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