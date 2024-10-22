Удивил признанием. Экс-игрок Арсенала сравнил Степаненко и Виейра

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный сравнил полузащитника донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко с легендарным игроком лондонцев Патриком Виейра.

«Да сейчас вообще нет таких людей. Поколение изменилось. Непонятно оно мне, честно говоря. У игроков уровня Анри и Виейры сегодня нет ни «Арсенала», ни «Шахтера».

Степаненко? Да, хороший футболист, мне нравится. Он хорошо действует в отборе, самоотверженный, боевой, не жалеет себя на поле и уходит в любую борьбу, но все же не того уровня игрок», – заявил Лужный.

Напомним, ранее украинец шокировал историей о бывшем наставнике лондонцев Арсене Венгере.