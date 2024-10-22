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Англия
22 октября 2024, 14:11 | Обновлено 22 октября 2024, 14:26
1357
3

«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере

В свое время французский тренер отпустил украинца на отдых в середине сезона

22 октября 2024, 14:11 | Обновлено 22 октября 2024, 14:26
1357
3
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Легендарный украинский футболист Олег Лужный, в свое время выступавший за лондонский «Арсенал», рассказал необычную историю об Арсене Венгере. Именитый французский наставник когда-то отпустил украинца на отдых в середине сезона.

«Когда я выступал за «Арсенал», мне уже было 32 года. Как-то пришлось сыграть четыре или пять полных матчей буквально за две недели. Венгер подошел ко мне и сказал: «Ты можешь поехать в Канны на три дня и отдохнуть, немного развеяться». Вы представляете, чтобы в Украине тренер по ходу сезона подошел к игроку и такое предложил?

Вот так Венгер относился к игрокам. Он понимал, что мне нужно немного отойти и перезагрузиться. При этом он знал, что все будет нормально, и его никто не подведет», – рассказал Лужный.

Ранее Лужный удивил прогнозом на матч «Арсенал» – «Шахтер» в Лиге чемпионов.

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Олег Лужный Арсен Венгер Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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didora
То написано відіграв 5 повних матчів! А не 5 матчів сидів на лавці запасних.
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0
VovanSidorovi4
Ха, так он же на банку все время полировал.
Вот Венгер и предложил ему развеяться
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-5
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