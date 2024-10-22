«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере

Легендарный украинский футболист Олег Лужный, в свое время выступавший за лондонский «Арсенал», рассказал необычную историю об Арсене Венгере. Именитый французский наставник когда-то отпустил украинца на отдых в середине сезона.

«Когда я выступал за «Арсенал», мне уже было 32 года. Как-то пришлось сыграть четыре или пять полных матчей буквально за две недели. Венгер подошел ко мне и сказал: «Ты можешь поехать в Канны на три дня и отдохнуть, немного развеяться». Вы представляете, чтобы в Украине тренер по ходу сезона подошел к игроку и такое предложил?

Вот так Венгер относился к игрокам. Он понимал, что мне нужно немного отойти и перезагрузиться. При этом он знал, что все будет нормально, и его никто не подведет», – рассказал Лужный.

Ранее Лужный удивил прогнозом на матч «Арсенал» – «Шахтер» в Лиге чемпионов.