«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
В свое время французский тренер отпустил украинца на отдых в середине сезона
Легендарный украинский футболист Олег Лужный, в свое время выступавший за лондонский «Арсенал», рассказал необычную историю об Арсене Венгере. Именитый французский наставник когда-то отпустил украинца на отдых в середине сезона.
«Когда я выступал за «Арсенал», мне уже было 32 года. Как-то пришлось сыграть четыре или пять полных матчей буквально за две недели. Венгер подошел ко мне и сказал: «Ты можешь поехать в Канны на три дня и отдохнуть, немного развеяться». Вы представляете, чтобы в Украине тренер по ходу сезона подошел к игроку и такое предложил?
Вот так Венгер относился к игрокам. Он понимал, что мне нужно немного отойти и перезагрузиться. При этом он знал, что все будет нормально, и его никто не подведет», – рассказал Лужный.
Ранее Лужный удивил прогнозом на матч «Арсенал» – «Шахтер» в Лиге чемпионов.
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