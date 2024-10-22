Арсенал не победит. Экс-игрок канониров дал прогноз на игру с Шахтером

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный дал прогноз на матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

– Букмекеры оценивают шансы украинской команды на победу как 1 к 22. Настолько все очевидно в этой паре?

– «Арсенал» выглядит немного лучше, и, я думаю, имеет большое преимущество, но не столь разительное. «Шахтер» – также неплохая команда и может собраться. Никогда нельзя недооценивать соперника. Вот я только что вспомнил наш горький опыт матча с «Галатасараем». Это футбол, и никто заранее не знает, что произойдет. Может «Арсенал» не настроится на «Шахтер», подумав, что они легко забьют 5-7 голов, а «горняки» наоборот упрутся. И что дальше?

– Ваш прогноз на матч «Арсенал» – «Шахтер».

– Я думаю, что шансы 50 на 50. С каким счетом завершится игра? Пусть будет 1:1.

Матч «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.