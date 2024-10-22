ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выступила с заявлением по поводу Кривенцова
Тренер официально отстранен от выполнения своих обязанностей
Черновицкая «Буковина» опубликовала заявление в социальных сетях клуба, где объявила об отстранении Валерия Кривенцова с должности главного тренера команды:
По официальным данным, наблюдательный совет черновицкой «Буковины» принял решение отстранить главного тренера «желто-черных» от исполнения своих обязанностей.
Отмечается, что к заключительным матчам в летне-осенней части сезона команду будет готовить спортивный директор «Буковины» Григорий Чурилов, временно исполняющий обязанности главного тренера.
Ранее сам Кривенцов отреагировал на свой уход из клуба.
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