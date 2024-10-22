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Украина. Первая лига
22 октября 2024, 12:43 | Обновлено 22 октября 2024, 13:49
1057
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выступила с заявлением по поводу Кривенцова

Тренер официально отстранен от выполнения своих обязанностей

22 октября 2024, 12:43 | Обновлено 22 октября 2024, 13:49
1057
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выступила с заявлением по поводу Кривенцова
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Черновицкая «Буковина» опубликовала заявление в социальных сетях клуба, где объявила об отстранении Валерия Кривенцова с должности главного тренера команды:

По официальным данным, наблюдательный совет черновицкой «Буковины» принял решение отстранить главного тренера «желто-черных» от исполнения своих обязанностей.

Отмечается, что к заключительным матчам в летне-осенней части сезона команду будет готовить спортивный директор «Буковины» Григорий Чурилов, временно исполняющий обязанности главного тренера.

Ранее сам Кривенцов отреагировал на свой уход из клуба.

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Валерий Кривенцов Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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