ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выступила с заявлением по поводу Кривенцова

Черновицкая «Буковина» опубликовала заявление в социальных сетях клуба, где объявила об отстранении Валерия Кривенцова с должности главного тренера команды:

По официальным данным, наблюдательный совет черновицкой «Буковины» принял решение отстранить главного тренера «желто-черных» от исполнения своих обязанностей.

Отмечается, что к заключительным матчам в летне-осенней части сезона команду будет готовить спортивный директор «Буковины» Григорий Чурилов, временно исполняющий обязанности главного тренера.

Ранее сам Кривенцов отреагировал на свой уход из клуба.