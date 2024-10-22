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Украина. Первая лига
22 октября 2024, 12:11 | Обновлено 22 октября 2024, 12:12
215
0

Неожиданное заявление. Кривенцов отреагировал на слухи об уходе из Буковины

Валерий Кривенцов отказался комментировать возможный уход

22 октября 2024, 12:11 | Обновлено 22 октября 2024, 12:12
215
0
Неожиданное заявление. Кривенцов отреагировал на слухи об уходе из Буковины
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов отреагировал на слухи о своем увольнении с должности главного тренера команды. Специалист отказался от комментариев.

– Правда ли, что вы прекратили работу в «Буковине»? Какой на сегодняшний день ваш статус рабочий?

– Не буду ничего говорить. Не готов комментировать, – сказал Кривенцов.

Ранее сообщалось, что Валерия Кривенцева отстранили от команды до приезда генерального спонсора.

По теме:
В Буковине рассказали о приглашении Григорчука. Что с Кривенцовым?
Кривенцов был отстранен до приезда генерального спонсора
Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым
Буковина Черновцы Валерий Кривенцов
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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