Неожиданное заявление. Кривенцов отреагировал на слухи об уходе из Буковины

Главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов отреагировал на слухи о своем увольнении с должности главного тренера команды. Специалист отказался от комментариев.

– Правда ли, что вы прекратили работу в «Буковине»? Какой на сегодняшний день ваш статус рабочий?

– Не буду ничего говорить. Не готов комментировать, – сказал Кривенцов.

Ранее сообщалось, что Валерия Кривенцева отстранили от команды до приезда генерального спонсора.