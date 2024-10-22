Украина. Первая лига22 октября 2024, 12:11 | Обновлено 22 октября 2024, 12:12
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Неожиданное заявление. Кривенцов отреагировал на слухи об уходе из Буковины
Валерий Кривенцов отказался комментировать возможный уход
22 октября 2024, 12:11 | Обновлено 22 октября 2024, 12:12
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Главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов отреагировал на слухи о своем увольнении с должности главного тренера команды. Специалист отказался от комментариев.
– Правда ли, что вы прекратили работу в «Буковине»? Какой на сегодняшний день ваш статус рабочий?
– Не буду ничего говорить. Не готов комментировать, – сказал Кривенцов.
Ранее сообщалось, что Валерия Кривенцева отстранили от команды до приезда генерального спонсора.
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