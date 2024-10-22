Кривенцов был отстранен до приезда генерального спонсора

Последние неудачи перволиговой «Буковины» привели к изменениям на тренерском мостике.

Сейчас главного тренера команды Валерия Кривенцова отстранили от своей должности. Но как стало известно Sport.ua останется ли он работать в структуре ФК станет известно после приезда в Черновцы 25 октября генерального спонсора клуба Владимира Дубинского.

К очередному календарному поединку - с «Эпицентром», который состоится 26 октября, «Буковину» будет готовить спортивный директор Григорий Чурилов. Он, кстати, уже исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона.

Сейчас «Буковина» занимает четвертое место в группе «А», набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что «Буковина» прекратила сотрудничество с Валерием Кривенцовым.