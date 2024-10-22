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Украина. Первая лига
22 октября 2024, 11:14 | Обновлено 22 октября 2024, 11:31
952
0

Кривенцов был отстранен до приезда генерального спонсора

Остается ли он в клубе, станет известно впоследствии

22 октября 2024, 11:14 | Обновлено 22 октября 2024, 11:31
952
0
Кривенцов был отстранен до приезда генерального спонсора
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Последние неудачи перволиговой «Буковины» привели к изменениям на тренерском мостике.

Сейчас главного тренера команды Валерия Кривенцова отстранили от своей должности. Но как стало известно Sport.ua останется ли он работать в структуре ФК станет известно после приезда в Черновцы 25 октября генерального спонсора клуба Владимира Дубинского.

К очередному календарному поединку - с «Эпицентром», который состоится 26 октября, «Буковину» будет готовить спортивный директор Григорий Чурилов. Он, кстати, уже исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона.

Сейчас «Буковина» занимает четвертое место в группе «А», набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что «Буковина» прекратила сотрудничество с Валерием Кривенцовым.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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