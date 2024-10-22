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Украина. Первая лига
22 октября 2024, 11:30 | Обновлено 22 октября 2024, 11:31
454
0

В Буковине рассказали о приглашении Григорчука. Что с Кривенцовым?

Валерий Кривенцов пока остается в клубе

22 октября 2024, 11:30 | Обновлено 22 октября 2024, 11:31
454
0
В Буковине рассказали о приглашении Григорчука. Что с Кривенцовым?
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Президент «Буковины» Андрей Сафроняк рассказал о последних новостях клуба. Функционер признался, может ли черновицкий клуб пригласить Романа Григорчука на пост главного тренера клуба.

– Андрей Петрович, вы сможете подтвердить или опровергнуть инсайдерскую информацию, что Буковина уволила Кривенцова. Это правда?

– Мы еще не давали официальную информацию.

– А когда будет официальная информация?

– Когда будет принято окончательное решение.

– То есть руководство клуба еще не приняло окончательное решение об увольнении Кривенцова?

– Нет, окончательного решения еще нет.

– Насколько я понял, Кривенцов еще в клубе?

– Да. Пока это наши рабочие процессы.

– Также писали, что «Буковина» рассматривает кандидатуру Григорчука. Вы ведете переговоры с Романом Иосифовичем?

– Нет, это неправда, – заявил Сафроняк.

Ранее сообщалось, что Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера «Буковины».

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Неожиданное заявление. Кривенцов отреагировал на слухи об уходе из Буковины
Буковина Черновцы Валерий Кривенцов Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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