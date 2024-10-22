В Буковине рассказали о приглашении Григорчука. Что с Кривенцовым?

Президент «Буковины» Андрей Сафроняк рассказал о последних новостях клуба. Функционер признался, может ли черновицкий клуб пригласить Романа Григорчука на пост главного тренера клуба.

– Андрей Петрович, вы сможете подтвердить или опровергнуть инсайдерскую информацию, что Буковина уволила Кривенцова. Это правда?

– Мы еще не давали официальную информацию.

– А когда будет официальная информация?

– Когда будет принято окончательное решение.

– То есть руководство клуба еще не приняло окончательное решение об увольнении Кривенцова?

– Нет, окончательного решения еще нет.

– Насколько я понял, Кривенцов еще в клубе?

– Да. Пока это наши рабочие процессы.

– Также писали, что «Буковина» рассматривает кандидатуру Григорчука. Вы ведете переговоры с Романом Иосифовичем?

– Нет, это неправда, – заявил Сафроняк.

Ранее сообщалось, что Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера «Буковины».