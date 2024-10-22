В Буковине рассказали о приглашении Григорчука. Что с Кривенцовым?
Валерий Кривенцов пока остается в клубе
Президент «Буковины» Андрей Сафроняк рассказал о последних новостях клуба. Функционер признался, может ли черновицкий клуб пригласить Романа Григорчука на пост главного тренера клуба.
– Андрей Петрович, вы сможете подтвердить или опровергнуть инсайдерскую информацию, что Буковина уволила Кривенцова. Это правда?
– Мы еще не давали официальную информацию.
– А когда будет официальная информация?
– Когда будет принято окончательное решение.
– То есть руководство клуба еще не приняло окончательное решение об увольнении Кривенцова?
– Нет, окончательного решения еще нет.
– Насколько я понял, Кривенцов еще в клубе?
– Да. Пока это наши рабочие процессы.
– Также писали, что «Буковина» рассматривает кандидатуру Григорчука. Вы ведете переговоры с Романом Иосифовичем?
– Нет, это неправда, – заявил Сафроняк.
Ранее сообщалось, что Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера «Буковины».
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