«Уже как придется». Легенда Ливерпуля – о чемпионской гонке в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился экспертным мнением о шансах «Манчестер Сити» удержать у себя чемпионский титул по итогам кампании сезона 2024/2025, которым он владеет с лета 2021 года.

«Я по-прежнему считаю, что «Манчестер Сити» лучше «Ливерпуля» и, возможно, «Арсенала». Каждую неделю мнение из-за результатов меняется, не так ли? Но для меня «Манчестер Сити» – это команда, которая обыграет любого. «Ливерпуль» и «Арсенал» – это уже как придется», – заявил Каррагер.

Напомним, в таблице АПЛ 1-е место занимает «Ливерпуль», имея 21 очко. Вторым идет «Манчестер Сити» (20 пунктов), далее – «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 17 очков).

Ранее Джейми Каррагер раскритиковал приход Томаса Тухеля в сборную Англии.