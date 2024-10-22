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Англия
22 октября 2024, 12:00 | Обновлено 22 октября 2024, 12:15
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«Уже как придется». Легенда Ливерпуля – о чемпионской гонке в АПЛ

Джейми Каррагер оценил соперничество «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Арсенала»

22 октября 2024, 12:00 | Обновлено 22 октября 2024, 12:15
30
0
«Уже как придется». Легенда Ливерпуля – о чемпионской гонке в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился экспертным мнением о шансах «Манчестер Сити» удержать у себя чемпионский титул по итогам кампании сезона 2024/2025, которым он владеет с лета 2021 года.

«Я по-прежнему считаю, что «Манчестер Сити» лучше «Ливерпуля» и, возможно, «Арсенала». Каждую неделю мнение из-за результатов меняется, не так ли? Но для меня «Манчестер Сити» – это команда, которая обыграет любого. «Ливерпуль» и «Арсенал» – это уже как придется», – заявил Каррагер.

Напомним, в таблице АПЛ 1-е место занимает «Ливерпуль», имея 21 очко. Вторым идет «Манчестер Сити» (20 пунктов), далее – «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 17 очков).

Ранее Джейми Каррагер раскритиковал приход Томаса Тухеля в сборную Англии.

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Джейми Каррагер
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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