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  4. Легенда Ливерпуля раскритиковал приход Тухеля в сборную Англии
Англия
17 октября 2024, 03:39 |
91
0

Легенда Ливерпуля раскритиковал приход Тухеля в сборную Англии

Джейми Каррагер проявил максимум патриотизма

17 октября 2024, 03:39 |
91
0
Легенда Ливерпуля раскритиковал приход Тухеля в сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер признался, что недоволен тем фактом, что будущим главным тренером «трех львов» станет немец Томас Тухель.

«Я должен быть абсолютно честен: я не самый патриотичный из людей. И дело не только в том, что «менеджером сборной Англии должен быть такой-то [тренер]». Я не собираюсь из-за этого терять сон. У Англии блестящий менеджер, и я думаю, что у нее должен быть английский менеджер», – заявил Каррагер.

Напомним, Томас Тухель возглавит сборную Англии, начиная с 2025 года.

Ранее Гари Невилл высказался о назначении Тухеля в сборную Англии.

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Джейми Каррагер Томас Тухель сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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