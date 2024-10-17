Легенда Ливерпуля раскритиковал приход Тухеля в сборную Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер признался, что недоволен тем фактом, что будущим главным тренером «трех львов» станет немец Томас Тухель.

«Я должен быть абсолютно честен: я не самый патриотичный из людей. И дело не только в том, что «менеджером сборной Англии должен быть такой-то [тренер]». Я не собираюсь из-за этого терять сон. У Англии блестящий менеджер, и я думаю, что у нее должен быть английский менеджер», – заявил Каррагер.

Напомним, Томас Тухель возглавит сборную Англии, начиная с 2025 года.

Ранее Гари Невилл высказался о назначении Тухеля в сборную Англии.