Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Ранее на протяжении долгих лет Анатолий был капитаном «Шахтера»
Немецкая редакция портала spox.com попросила генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина охарактеризовать поведение экс-капитана «горняков» Анатолия Тимощука, который работает ассистентом главного тренера «Зенита» и после начала полномасштабного вторжения не покинул россию, как многие другие украинские граждане, а предпочитал отмалчиваться, а со временем даже поддерживать оккупантов.
«Очень грустно видеть, как он себя ведет. Больше ничего о нем говорить не хочу», – кратко резюмировал Палкин.
45-летний Анатолий Тимощук с марта 2017 года является ассистентом главного тренера в «Зените».
После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, а также проявившегося предательского поведения со стороны Тимощука, комитет по этике и честной игре УАФ лишил экс-игрока «Шахтера» и сборной Украины тренерской лицензии, а также всех достижений и регалий, заработанных им в период профессиональной карьеры в украинском футболе.
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