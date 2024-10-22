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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 11:11 |
1999
2

Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука

Ранее на протяжении долгих лет Анатолий был капитаном «Шахтера»

22 октября 2024, 11:11 |
1999
2
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
ua.tribuna.com

Немецкая редакция портала spox.com попросила генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина охарактеризовать поведение экс-капитана «горняков» Анатолия Тимощука, который работает ассистентом главного тренера «Зенита» и после начала полномасштабного вторжения не покинул россию, как многие другие украинские граждане, а предпочитал отмалчиваться, а со временем даже поддерживать оккупантов.

«Очень грустно видеть, как он себя ведет. Больше ничего о нем говорить не хочу», – кратко резюмировал Палкин.

45-летний Анатолий Тимощук с марта 2017 года является ассистентом главного тренера в «Зените».

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, а также проявившегося предательского поведения со стороны Тимощука, комитет по этике и честной игре УАФ лишил экс-игрока «Шахтера» и сборной Украины тренерской лицензии, а также всех достижений и регалий, заработанных им в период профессиональной карьеры в украинском футболе.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Анатолий Тимощук российско-украинская война Зенит Санкт-Петербург
Алексей Сливченко Источник: Spox
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Комментарии 2
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kronos8877
Палкин и его хозяин Ахметов еще вчера были сами как Тимощук, просто перекрасились
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+3
MIRRA
Солідний коментар, дуже змістовний.
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+1
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