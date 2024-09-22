16 сентября 2024 года бывший футболист национальной сборной Украины, луцкой «Волыни» и донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук передал футболку питерского «зенита» со своим автографом на аукцион, направленный на помощь Курской области.

Сообщается, что лот был выкуплен за 700 тысяч рублей.

Кроме 45-летнего Тимощука, футболки на аукцион передали еще 9 представителей «зенита», среди которых единственным иностранцем является колумбиец Вилмар Барриос.

Ранее Александр Алиев сказал, что предатель Украины Анатолий Тимощук заслуживает смертной казни.