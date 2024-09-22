Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
Лот был продан на аукционе за 700 тысяч рублей
16 сентября 2024 года бывший футболист национальной сборной Украины, луцкой «Волыни» и донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук передал футболку питерского «зенита» со своим автографом на аукцион, направленный на помощь Курской области.
Сообщается, что лот был выкуплен за 700 тысяч рублей.
Кроме 45-летнего Тимощука, футболки на аукцион передали еще 9 представителей «зенита», среди которых единственным иностранцем является колумбиец Вилмар Барриос.
Ранее Александр Алиев сказал, что предатель Украины Анатолий Тимощук заслуживает смертной казни.
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