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  4. Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
Украина
22 сентября 2024, 12:42 |
3791
27

Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области

Лот был продан на аукционе за 700 тысяч рублей

22 сентября 2024, 12:42 |
3791
27
Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
Анатолий Тимощук

16 сентября 2024 года бывший футболист национальной сборной Украины, луцкой «Волыни» и донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук передал футболку питерского «зенита» со своим автографом на аукцион, направленный на помощь Курской области.

Сообщается, что лот был выкуплен за 700 тысяч рублей.

Кроме 45-летнего Тимощука, футболки на аукцион передали еще 9 представителей «зенита», среди которых единственным иностранцем является колумбиец Вилмар Барриос.

Ранее Александр Алиев сказал, что предатель Украины Анатолий Тимощук заслуживает смертной казни.

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Анатолий Тимощук российско-украинская война Курск аукцион
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 27
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Андрій Заліщук
Толік типовий рагуль, щоб ноги його тут не було в Україні підара цього
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+7
Heyter
Гавно ти тоха...
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+7
Alex T
Я конечно все понимаю, но настолько любить $ что б продать хоть мать родную хоть черта хоть бога, буду и так богатым это надо уметь
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+6
serhiy
Яке воно кончене !!!
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Airwolf77
Пидор гнойный
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+5
cooperchack
Хуесос ебаный 
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+5
DK1961
И что характерно ни единого поста от ржавых недоносков отсосити, АК какашек, "главных...первых среди равных", затычки от физприбора и прочей ржавой нечести по поводу Тимощука. Ворон ворону глаз не выколет...
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+3
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Владислав Антонов
Круте піке волинського пацана з курячими мізками
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+2
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DK1961
Краса и гордость ФК "Крыса", бессменный капитан...злостный алиментщик...гнусный запроданец...да и просто сволочь. Ну таких (предавших свой дом и Украину в целом) в ФК Крыса немеренно. Напомнить? А может кто-то вспомнит хоть одного киевлянина, ставшего запроданцем и сбежавшего за поребрик? А, ржавые любители лохметовской игрушки?!
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+2
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Отаман
Треба ще якнайшвидше посадити у в'язницю кацапських щурів суркісів до шуфрича, та обміняти скоріше цих ждунів та кацапських гундяївців на азовців та інших захисників України. Нехай це лайно як суркіси в параші дупу цілують своєму господарю зраднику медведчуку та х✓йлу
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+1
Виктор Войцеховский
Да, у ржавых что ни капитан, то говно говном. Ну это клуб такой. Это его философия. 
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+1
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MrStepanovM .
для мене назавжди найогиднішим випадком в історії збірної України залишиться вихід цього лайна на останніх хвилинах матчу Україна-Польща в Марселі на ЕВРО 2016, щоб це лайно стало рекордсменом і ..побігало з українським(!) прапором...і хай Михайлу Фоменко гикається на тому світі
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+1
Отаман
Лайно смердюче кацапське цей щур з Луцька 
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0
New Zealander
Продався російським нацикам.
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0
KIEWADIM
Зато українською класно розмовляє, свій хлопець, для прихильників Фаріон так точно.
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0
Burevestnik
він тренував свого друга Ра&К&іЦЬ&Кага
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-1
Олександр
Тимощук в любому випадку хоч не юлить як зрадники що хочуть бути і нашим і вашим.Він зрозумів що треба чітко бути за росію бо в Україну дороги вже немає а росія не пробачить 
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-2
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