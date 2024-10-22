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Германия
22 октября 2024, 07:59 | Обновлено 22 октября 2024, 08:00
365
0

Байер смирился, что потеряет Хаби Алонсо в 2025 году

В немецком клубе пытаются найти новых кандидатов на пост главного тренера

22 октября 2024, 07:59 | Обновлено 22 октября 2024, 08:00
365
0
Байер смирился, что потеряет Хаби Алонсо в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Немецкий «Байер» смирился с тем фактом, что их главный тренер Хаби Алонсо покинет команду в 2025 году. Руководство леверкузенского клуба уверенно, что Хаби мечтает возглавить мадридский «Реал» и не будет препятствовать такому решению.

Алонсо имеет контракт до 2026 года, но в команде понимают, что удержать такого востребованного специалиста будет крайне затруднительно. Кроме мадридцев, на тренера всерьез претендует и английский «Манчестер Сити», который ищет кандидатов на замену Жузепу Гвардиоле.

Хаби Алонсо всегда заявлял, что он не хочет никуда спешить и будет постепенно развивать свою тренерскую карьеру. В прошлом сезоне тренер удивил многих своим решением остаться в Германии еще на один сезон – болельщики понимали, что после чемпионства будет трудно удержать «Байер» на том же уровне и благодарны тренеру за это.

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес комментировал слухи о возможном уходе Хаби Алонсо.

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чемпионат Германии по футболу Байер Хаби Алонсо
Микола Титюк Источник: Football Espana
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