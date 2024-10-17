Спортивный директор Байера четко высказался о возможном уходе Хаби Алонсо
Симон Рольфес рассказал о будущем испанского специалиста
Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес прокомментировал последние слухи об уходе главного тренера команды Хаби Алонсо.
Испанский специалист уже давно связан со многими клубами. На тренера претендовали «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».
Однако в конечном итоге сам испанец заявил, что не покинет «Байер». Однако это не мешает дальнейшим спекуляциям о будущем 42-летнего Алонсо.
«Я совершенно спокоен. Его контракт будет действовать после июня 2025 года. В футболе всегда важно то, что происходит здесь и сейчас».
«Не следует сосредотачиваться на том, что было вчера и что будет завтра, а на том, что происходит сейчас. Спекуляции – это часть игры, но реальность имеет значение», – сказал Рольфес.
Алонсо работает в Леверкузене с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» провел 100 матчей, из них выиграл 67, сыграл вничью 21 и проиграл 12.
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