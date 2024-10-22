Венсан КОМПАНИ: «Нет разницы, кто наш соперник – Барселона или Бохум»
Главный тренер Баварии считает все матчи важными, независимо от соперника
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с «Барселоной»:
«Для меня каждая игра важна и нет разницы с кем мы играем. В ближайшем матче мы встретимся с «Барселоной» и это важно. Но после этого нас ждет «Бохум» и я тоже волнуюсь из-за этого матча. Мы «Бавария» и мы должны всегда побеждать», – сказал Компани.
Мюнхенская «Бавария» встретится с «Барселоной» 23 октября в 22:00 в Испании в матче третьего тура Лиги Чемпионов. Команды имеют по три очка и занимают соседние места в турнирной таблице – «Бавария» на пятнадцатой строчке, «Барселона» расположилась зразу за своим будущим соперником.
Футболист мюнхенцев Томас Мюллер рассказал, что после прихода Венсана Компани, команда начала играть лучше.
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