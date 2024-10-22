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  4. Венсан КОМПАНИ: «Нет разницы, кто наш соперник – Барселона или Бохум»
Лига чемпионов
22 октября 2024, 07:29 |
52
0

Венсан КОМПАНИ: «Нет разницы, кто наш соперник – Барселона или Бохум»

Главный тренер Баварии считает все матчи важными, независимо от соперника

22 октября 2024, 07:29 |
52
0
Венсан КОМПАНИ: «Нет разницы, кто наш соперник – Барселона или Бохум»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с «Барселоной»:

«Для меня каждая игра важна и нет разницы с кем мы играем. В ближайшем матче мы встретимся с «Барселоной» и это важно. Но после этого нас ждет «Бохум» и я тоже волнуюсь из-за этого матча. Мы «Бавария» и мы должны всегда побеждать», – сказал Компани.

Мюнхенская «Бавария» встретится с «Барселоной» 23 октября в 22:00 в Испании в матче третьего тура Лиги Чемпионов. Команды имеют по три очка и занимают соседние места в турнирной таблице – «Бавария» на пятнадцатой строчке, «Барселона» расположилась зразу за своим будущим соперником.

Футболист мюнхенцев Томас Мюллер рассказал, что после прихода Венсана Компани, команда начала играть лучше.

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Лига чемпионов Бавария Венсан Компани
Микола Титюк Источник: Bavarian Football Works
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