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  4. Томас МЮЛЛЕР: «После прихода Компани Бавария начала доминировать»
Германия
19 октября 2024, 13:47 |
249
0

Томас МЮЛЛЕР: «После прихода Компани Бавария начала доминировать»

Немецкий футболист видит прогресс с новым тренером

19 октября 2024, 13:47 |
249
0
Томас МЮЛЛЕР: «После прихода Компани Бавария начала доминировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер считает, что главный тренер команды Венсан Компани поставил более атакующий футбол:

«Сейчас мы играем в более веселый футбол. Мы начали забивать намного больше. Но нужно понимать, что эти голы – следствие нашего стиля и того, как мы начали воплощать свои идеи на футбольном поле.

У нас давно не было ничего подобного. Конечно, в прошлых сезонах мы провели несколько хороших матчей. Но такого доминирования над соперниками, как сейчас, у нас точно не было», – рассказал Томас Мюллер.

В этом сезоне «Бавария» провела 6 матчей и ни разу не проиграла – 4 победы, 2 ничьи; разница мячей – 20:7.

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Томас Мюллер Венсан Компани Бавария
Микола Титюк Источник: Bavarian Football Works
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