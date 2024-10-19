Томас МЮЛЛЕР: «После прихода Компани Бавария начала доминировать»
Немецкий футболист видит прогресс с новым тренером
Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер считает, что главный тренер команды Венсан Компани поставил более атакующий футбол:
«Сейчас мы играем в более веселый футбол. Мы начали забивать намного больше. Но нужно понимать, что эти голы – следствие нашего стиля и того, как мы начали воплощать свои идеи на футбольном поле.
У нас давно не было ничего подобного. Конечно, в прошлых сезонах мы провели несколько хороших матчей. Но такого доминирования над соперниками, как сейчас, у нас точно не было», – рассказал Томас Мюллер.
В этом сезоне «Бавария» провела 6 матчей и ни разу не проиграла – 4 победы, 2 ничьи; разница мячей – 20:7.
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