Букмекеры оценили шансы Шахтера хотя бы на ничью в матче ЛЧ против Арсенала

22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Шахтер.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на эту игру. Явными фаворитами являются подопечные Микеля Артеты, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.11.

Ничья расценивается в 10.00. Шансы горняков котируются около 21.00.

На то, что оба коллектива сумеет забить в противостоянии, коэффициент составляет 2.24.

Основные котировки букмекеров на матч Арсенал Лондон – Шахтер Донецк: