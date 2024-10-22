Букмекеры оценили шансы Шахтера хотя бы на ничью в матче ЛЧ против Арсенала
Поединок 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 состоится 22 октября в 19:45 по Киеву
22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Шахтер.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на эту игру. Явными фаворитами являются подопечные Микеля Артеты, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.11.
Ничья расценивается в 10.00. Шансы горняков котируются около 21.00.
На то, что оба коллектива сумеет забить в противостоянии, коэффициент составляет 2.24.
Основные котировки букмекеров на матч Арсенал Лондон – Шахтер Донецк:
- Победа Арсенала – 1.11
- Ничья – 10.00
- Победа Шахтера – 21.00
- Обе забьют – 2.24
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