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  4. Букмекеры оценили шансы Шахтера хотя бы на ничью в матче ЛЧ против Арсенала
Лига чемпионов
22 октября 2024, 05:17 |
145
1

Букмекеры оценили шансы Шахтера хотя бы на ничью в матче ЛЧ против Арсенала

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 состоится 22 октября в 19:45 по Киеву

22 октября 2024, 05:17 |
145
1
Букмекеры оценили шансы Шахтера хотя бы на ничью в матче ЛЧ против Арсенала
ФК Шахтер

22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Шахтер.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на эту игру. Явными фаворитами являются подопечные Микеля Артеты, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.11.

Ничья расценивается в 10.00. Шансы горняков котируются около 21.00.

На то, что оба коллектива сумеет забить в противостоянии, коэффициент составляет 2.24.

Основные котировки букмекеров на матч Арсенал Лондон – Шахтер Донецк:

  • Победа Арсенала – 1.11
  • Ничья – 10.00
  • Победа Шахтера – 21.00
  • Обе забьют – 2.24

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер азарт котировки букмекеров Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Lulinnha
Лондонская резня намечается. 
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