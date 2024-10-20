Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Арсенал
22.10.2024 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 октября 2024, 00:40 | Обновлено 20 октября 2024, 01:44
33
0

Арсенал – Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2024, 00:40 | Обновлено 20 октября 2024, 01:44
33
0
Арсенал – Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтар

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Артета объяснил, почему Арсенал впервые проиграл в сезоне 2024/25
Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
Бокс | 19 октября 2024, 09:49 0
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия

Джордж отдал должное мексиканцу Саулю Альваресу

Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Футбол | 19 октября 2024, 17:46 2
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко

Киевляне остаются лидерами УПЛ

Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Футбол | 20.10.2024, 00:14
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Футбол | 19.10.2024, 23:49
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
Футбол | 19.10.2024, 08:59
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
18.10.2024, 22:05 20
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 26
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
18.10.2024, 16:21 2
Футбол
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем