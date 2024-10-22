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Италия
22 октября 2024, 01:41 | Обновлено 22 октября 2024, 01:52
243
0

«Что он мог?» Итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером

Не очень приятные слова для Артема и его команды

22 октября 2024, 01:41 | Обновлено 22 октября 2024, 01:52
243
0
«Что он мог?» Итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские журналисты оценили игру украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 8-го тура Серии А с Интером. Вот что говорили на Апеннинах о действиях 27-летнего нападающего.

Нандо Орси: «Довбик должен быть злее перед воротами».

Роберто Пруццо: «Фаза атаки вызывает беспокойство, центрфорварда «Ромы» было очень мало видно, он не получал мяч. Тюрам вчера также мало играл с мячом, но было видно, что он всегда готов бороться. Довбика вчера полностью затмили».

Стефано Карина: «Довбик почти не встречался с мячом. Что он мог сделать при такой игре?»

Уго Трани: «Команда плохо укомплектована, ни одна из игровых схем не работает. За исключением разве что центрального нападающего, все трансферы были неудачными».

В матче с Интером Довбик провел на поле все 90 минут, но не смог отличиться результативными действиями. Сама встреча завершилась поражением Ромы со счетом 0:1.

Видеообзор матча Рома – Интер (0:1)

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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