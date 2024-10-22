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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 02:18 | Обновлено 22 октября 2024, 03:55
255
0

Экс-игрок Арсенала назвал украинского игрока, который бы подошел канонирам

Олег Лужный выделил Георгия Судакова

22 октября 2024, 02:18 | Обновлено 22 октября 2024, 03:55
255
0
Экс-игрок Арсенала назвал украинского игрока, который бы подошел канонирам
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Олег Лужный назвал украинского футболиста, который смог бы заиграть в составе канониров. Лужный выделил полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

«Мне очень нравится как играет Судаков. В последнем матче сборной Украины с Чехами я считаю, что он был лучшим на поле. Очень сильно отыграл. С грузинами также показал высокий уровень. Для того футбола, в который сегодня играет «Арсенал», думаю, он бы подошел. А почему нет?», – отметил Лужный.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб «Арсенал» следит за полузащитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым.

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Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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