22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Игра между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Горняки прилетели в Лондон, полный путь суммарно продолжался около 12 часов.

20 октября футболисты «Шахтера» провели утреннюю тренировку во Львове, после которой отправились по привычному маршруту – автобусом пересекли украинско-польскую границу и прибыли в Жешув, откуда вылетели в Великобританию. В 21:30 по местному времени делегация донецкого клуба приземлилась в аэропорту Лондона.

На 21 октября запланированы традиционные медиамероприятия – предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич взял 28 футболистов на матч

Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Тимур Пузанков

Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина

Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан

ВИДЕО. Как Шахтер совершил перелет в Лондон на матч с Арсеналом