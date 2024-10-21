Манчестер Сити победил справедливо? АПЛ выступила с заявлением

20 октября в 8 туре английской Премьер-лиги встретились «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Защитник гостей Джон Стоунз забил победный мяч на 90+5 минуте и принес «горожанам» победу со счетом 2:1.

Интересно, что арбитр сначала отменил гол, однако после вмешательства VAR мяч был засчитан. Английская Премьер-лига выступила с заявлением относительно спорного мяча:

«Гол Стоунза не был засчитан из-за того, что Бернарду Силва был в положении «вне игры» и мешал вратарю. VAR посчитал, что позиция Силвы никак не мешала голкиперу отбить мяч, поэтому гол был засчитан. Первоначальное решение арбитра было изменено», – сообщается в заявлении.

«Манчестер Сити» разместился на второй строчке после этой победы, в то же время «Вулверхэмптон» продолжает замыкать турнирную таблицу.

Тренер «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал свое будущее в клубе и разговоры о его уходе.