«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
Главный тренер «Кривбасса» считает, что в столице люди забыли о войне
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сравнил жизнь украинцев во время полномасштабной войны против россии в Киеве и Кривом Роге:
«Когда приезжаешь в столицу Украины, то такое впечатление, что здесь войны нет. В Кривом Роге в субботу прилетели ракеты возле автовокзала, это центр города. Пострадали люди, к сожалению.
В субботу я прогулялся по Киеву. Выйдя из отеля, дошел до метро Арсенальная – там жизнь бурлит, музыка играет. Кто-то танцует – я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов. Ты хочешь выпить – купи себе бутылку, сядь дома, выпей, но чтобы тебя никто не видел и ложись спать. А делать это публично – я этого не понимаю. Я это говорю потому, что в начале войны, практически пять месяцев, я был там, где очень страшно».
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