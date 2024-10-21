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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 15:04 | Обновлено 21 октября 2024, 15:11
1973
14

«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог

Главный тренер «Кривбасса» считает, что в столице люди забыли о войне

21 октября 2024, 15:04 | Обновлено 21 октября 2024, 15:11
1973
14
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сравнил жизнь украинцев во время полномасштабной войны против россии в Киеве и Кривом Роге:

«Когда приезжаешь в столицу Украины, то такое впечатление, что здесь войны нет. В Кривом Роге в субботу прилетели ракеты возле автовокзала, это центр города. Пострадали люди, к сожалению.

В субботу я прогулялся по Киеву. Выйдя из отеля, дошел до метро Арсенальная – там жизнь бурлит, музыка играет. Кто-то танцует – я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов. Ты хочешь выпить – купи себе бутылку, сядь дома, выпей, но чтобы тебя никто не видел и ложись спать. А делать это публично – я этого не понимаю. Я это говорю потому, что в начале войны, практически пять месяцев, я был там, где очень страшно».

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Кривой Рог Киев российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Комментарии 14
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ViAn
Сьогодні в Києві уламки шахедів влучили у 3 житлові забудови у різних районах Міста. Те ж саме було вчора. Кожну ніч над Києвом, на підльоті до нього, збивають шахеди. Хай поїде в Охматдит, пройдеться по Подільському і Шевченківському райноах, і подивиться як Київ забув про війну. Та що там, хай на Центральному вкозалі повернеться спиною до Вокзалу і подивиться праворуч, на БЦ Тауер. Або з Південного вокзалу може піти прямо і побачити стадіон Локомотив. 150 метрів від Вокзалу. І житлові будинки навколо. Можна йти і в інші сторони. Усюди у Києві багато зруйнованого ракетами житла, садочків, шкіл. 
А життя бурлить тому, що завтра може не бути. Всі живуть сьогодняшнім днем. 
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+5
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Gargantua81
если бы в Кривой не прилетало, то там бы тоже забыли про войну. это нормально.
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0
Andrey_17
100% Юра правий... Ви пі..раси Київськи, клуби, вечірки, івенти  тусовки на Арсенальній... вам на ту війну побоку... Ви як щури збігли 3ри роки тому до того фортеця Львів. Російську не розумію... 40т за 1к. квартиру беру...  Прол війну 14 року я взагалі мовчу...  За то ТЦК 321... так? Таке враженя Кияни і при Росії жили б і не парилися.
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0
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serhiy
І при чому тут Київ ? В кожньому місті є такі люди ,що ходять по барах,дискотеках і концертах.Пане Юрій,в вашому рідному Житомирі така сама ситуація. Але це життя ,не вам судити. Хтось горює,а хтось святкує. Хтось помирає,а хтось народжується..Люди розводяться і одружуються.Пів світу скаче-пів світу плаче. Не думаю,що ви приїжджаєте до дому і вас там в хаті траур весь час і діти бігають з чорними повязками. Життя іде.Якщо жити одним негативом-довго не протягнеш,а ще є сімя і діти. Що я маю кожен день на цвинтар дітей водити мертвих солдат показувати ?Я краще на концерт відведу чи в ТЦ чи на майданчик -буду дивитися як життя бурлить ,насолоджуватися тим що маю зараз. Бо завтра того вже може не бути.  Коли в містах оголошується траур- ніяких розважальних програм.Я за то. А решта - то таке.Не туди вас поперло ,Юрій Миколайович .
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-2
AK.228
Так и есть… охуевшие жители столицы , да и все что западнее - на расслабоне 
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-4
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easterly
країна 95 квартал
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-4
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Strontium
Киев типа в домике, под Патриотами.   А к другим ракеты запросто прилетают в школы и садики, по заводам и супермаркетам.   Но когда голова останется без тела,то и это не поможет.   Трамп! приди с миром...
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-5
apepa
Что с этих киевских тварей взять. Их президент динама враг Украины, который всю жизнь работает на кремль, голосует за антиукраинские законы в ВР. А они не то что прогнать его не могут, они вообще говорить об этом не хотят. И это во время войны! Болельщики динама самые настоящие гниды, которых ненавидит и презирает вся Украина!
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-5
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