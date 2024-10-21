ФЛИК: «Мы должны продолжать совершенствоваться»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси-Дитер Флик дал комментарий после разгромной победы над «Севильей» (5:1).

«Было важно вернуться с победой после перерыва на международные матчи. Мы хорошо начали очень сложную неделю, но сейчас у нас хороший момент. Несмотря на это, мы должны продолжать совершенствоваться. Я думаю, что мы сыграли очень хороший первый тайм. Мы шли вперед понемногу, и понемногу находили свободные зоны. После забитых трех мячей ты чувствуешь себя лучше, но нужно продолжать идти вперед и не отставать, потому что иначе ты даешь сопернику варианты.

Возвращение Гави было фантастическим и было впечатляюще, как его поддерживали. Мы все счастливы, вы можете это почувствовать. Интенсивность, которую он продемонстрировал, когда вышел на поле, была очень позитивной, иногда хорошо быть спокойнее, но это не его стиль», - сказал Флик.

Напомним, что форвард Барселоны Роберт Левандовски вошел в тройку лучших бомбардиров в топ-5 лигах.