БУДКОВСКИЙ: «Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось»
Форвард недоволен игрой команды против «Кривбасса»
Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский проанализировал поражение в матче 10-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» (0:1).
«Не так много было моментов. Сегодня такая игра была - больше бойцовские качества. Мы проиграли большую долю поля и поэтому пропустили в начале 2-го тайма. Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось. Будем разговаривать с ребятами, что мы так играть не можем.
В борьбе они были сильнее, выиграли больше подборов. Если ты проигрываешь борьбу - то проигрываешь и матч. Если мы будем играть так дальше - то ничего у нас не получится», - ответил Будковский.
Напомним, что свой комментарий после поединка оставил главный тренер луганской команды Младен Бартулович.
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