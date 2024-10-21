БУДКОВСКИЙ: «Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось»

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский проанализировал поражение в матче 10-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» (0:1).

«Не так много было моментов. Сегодня такая игра была - больше бойцовские качества. Мы проиграли большую долю поля и поэтому пропустили в начале 2-го тайма. Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось. Будем разговаривать с ребятами, что мы так играть не можем.

В борьбе они были сильнее, выиграли больше подборов. Если ты проигрываешь борьбу - то проигрываешь и матч. Если мы будем играть так дальше - то ничего у нас не получится», - ответил Будковский.

Напомним, что свой комментарий после поединка оставил главный тренер луганской команды Младен Бартулович.