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  4. БУДКОВСКИЙ: «Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось»
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 08:50 | Обновлено 21 октября 2024, 09:10
458
0

БУДКОВСКИЙ: «Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось»

Форвард недоволен игрой команды против «Кривбасса»

21 октября 2024, 08:50 | Обновлено 21 октября 2024, 09:10
458
0
БУДКОВСКИЙ: «Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось»
ФК «Заря». Филипп Будковский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский проанализировал поражение в матче 10-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» (0:1).

«Не так много было моментов. Сегодня такая игра была - больше бойцовские качества. Мы проиграли большую долю поля и поэтому пропустили в начале 2-го тайма. Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось. Будем разговаривать с ребятами, что мы так играть не можем.

В борьбе они были сильнее, выиграли больше подборов. Если ты проигрываешь борьбу - то проигрываешь и матч. Если мы будем играть так дальше - то ничего у нас не получится», - ответил Будковский.

Напомним, что свой комментарий после поединка оставил главный тренер луганской команды Младен Бартулович.

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Заря - Кривбасс Филипп Будковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог
Андрій Вітренко Источник
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