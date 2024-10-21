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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 06:30 | Обновлено 21 октября 2024, 06:31
131
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»

Главный тренер Зари высказался после поражения «Кривбассу»

21 октября 2024, 06:30 | Обновлено 21 октября 2024, 06:31
131
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»
ФК «Заря». Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал проигранный поединок УПЛ против «Кривбасса» (0:1).

«Очень обидное поражение для нас. Если бы мы забили первыми, возможно, также было бы больше возможностей играть на контратаках, как это делал «Кривбасс». Хорошо начали игру, были моменты, которые надо было реализовывать.

Сами себе привезли гол на ровном месте. Потом стало тяжело. Соперник ушел в глубокую оборону. Мы пытались сравнять счет, но нам не удалось это сделать.

У нас очень большой потенциал, и, как вы видели, физическая готовность на достойном уровне. К сожалению, не дожали «Кривбасс». Обидное поражение.

По моему мнению, мы неплохо вошли во второй тайм. Имели момент, но не забили. А соперник свой эпизод реализовал. Повторюсь – сами себе его привезли. Это было неожиданно. Десять минут приходили в себя. Потом взяли мяч под контроль, создавали моменты, а реализация нас подвела.

Когда мы пропустили, у них появилось пространство, появились и моменты. У нас есть очень скоростные игроки, стараемся играть скоростными флангами, но были моменты, где мы имели хорошие контратаки также. Не считаю, что проиграли «Кривбассу» в скорости», – сказал Бартулович.

На сегодня луганский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе «Зари» 12 баллов за десять матчей.

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Заря - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Младен Бартулович Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Заря Луганск
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