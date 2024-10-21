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Англия
21 октября 2024, 07:56 | Обновлено 21 октября 2024, 08:00
257
0

Арне СЛОТ: «Нам пришлось биться изо всех сил»

Наставник «Ливерпуля» оценил игру против «Челси»

21 октября 2024, 07:56 | Обновлено 21 октября 2024, 08:00
257
0
Арне СЛОТ: «Нам пришлось биться изо всех сил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениям от победы над лондонским «Челси» в рамках 8-го тура АПЛ (2:1).

«Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы.

Мы надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, особенно неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 до перерыва – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.

Чем лучше твой соперник, тем больше нужно драться. В АПЛ очень много хороших команд, так что если ты хочешь побеждать, то должен бороться и надеяться на то, что индивидуальные качества игроков сыграют определяющую роль.

Мы показали себя – это главное», – ответил Слот.

Ранее Джейми Каррагер озвучил причину поражения лондонского клуба в матче 8-го тура АПЛ.

Триумф над пенсионерами поднял «Ливерпуль» на первую строчку в лиге. В активе клуба 21 балл за десять сыгранных туров.

Дальше на мерсисайдцев ожидает выездной поединок против немецкого «Лейпцига» в Лиге чемпионов. Матч состоится в среду, 23-го октября.

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Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арне Слот Ливерпуль Челси пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: BBC
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