Арне СЛОТ: «Нам пришлось биться изо всех сил»
Наставник «Ливерпуля» оценил игру против «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениям от победы над лондонским «Челси» в рамках 8-го тура АПЛ (2:1).
«Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы.
Мы надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, особенно неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 до перерыва – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.
Чем лучше твой соперник, тем больше нужно драться. В АПЛ очень много хороших команд, так что если ты хочешь побеждать, то должен бороться и надеяться на то, что индивидуальные качества игроков сыграют определяющую роль.
Мы показали себя – это главное», – ответил Слот.
Ранее Джейми Каррагер озвучил причину поражения лондонского клуба в матче 8-го тура АПЛ.
Триумф над пенсионерами поднял «Ливерпуль» на первую строчку в лиге. В активе клуба 21 балл за десять сыгранных туров.
Дальше на мерсисайдцев ожидает выездной поединок против немецкого «Лейпцига» в Лиге чемпионов. Матч состоится в среду, 23-го октября.
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