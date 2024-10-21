Юрия ВЕРНИДУБ: «Мы очень ждали эту победу»

Главный наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб проанализировал успех своих подопечных в матче против луганской «Зари» (1:0).

«Мы очень ждали эту победу, ведь давно не выигрывали. Наконец она пришла, наконец-то мы забили. По игре «Кривбасс» не уступал никому в предыдущих турах: ни «Александрии», ни «Динамо». С реализацией были проблемы. Да, сегодня мы забили, но еще имели много шансов, чтобы отличиться. Но главное, что сегодня есть эта победа. Этот успех дает нам возможность шагать вперед, что мы и будем делать.

Особых коррективов после перерыва не было. Я видел по первому тайму, что мы очень неплохо играли. Где-то не хватало интенсивности игры. Хотя перед игрой с «Зарей» мы посмотрели данные SkillCorner, и у них – самая быстрая команда в УПЛ. Даже не «Динамо» и «Шахтер». Переживал, что где-то можем пропустить на контратаке, ведь так как «Заря» проводит контратаки ни одна команда УПЛ их не проводит. Разве что только «Динамо» еще. Поговорили с ребятами, и не дали им такой возможности. Их второй козырь – это стандарты. У них есть ребята, которые умеют играть на втором этаже. Это и Будковский, и Джордан, и Эскинья, и Башич, и Мичин. Но мы так построили защиту при стандартах, что практически не дали им шансов.

Почему поменял Аморозо? У Маттео микротравма. Был удар и он получил повреждение. Я не стал рисковать, поэтому решил его заменить. Бизимана только приехал 18-го октября и успел 19-го провести с нами одну тренировку, и уже сегодня вышел на поле. Думаю, у него должен быть хороший настрой, ведь Руанда победила, а он забил победный гол в последней игре.

Что делать с плохой реализацией? Надо работать, работать и еще раз работать, что мы постоянно и делаем. Я уверен, что наш добросовестный труд принесет свои плоды. Смотрел статистику, по показателю xG мы – в лидерах УПЛ. Главное, что оно есть. Единственное, возможно, где-то не хватает мастерства. Будем работать», – сказал Вернидуб.

В турнирной таблице чемпионата Украины Кривбасс расположился на шестой строчке. За девять туров подопечные Вернидуба набрали 14 пунктов.