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Вторая лига
Ужгород
20.10.2024 14:00 – 80 1 : 1
Полесье-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
20 октября 2024, 14:00 | Обновлено 20 октября 2024, 14:09
160
0

Вторая лига. 11-й тур, 20 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги

20 октября 2024, 14:00 | Обновлено 20 октября 2024, 14:09
160
0
Вторая лига. 11-й тур, 20 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

20 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 20 октября

  • 12:30. Чайка П. Борщаговка – Чернигов
  • 13:30. Куликов-Белка – Скала 1911 Стрый
  • 14:00. Ужгород – Полесье-2 Житомир

Турнирная таблица

12:30. Чайка П. Борщаговка – Чернигов

13:30. Куликов-Белка – Скала 1911 Стрый

14:00. Ужгород – Полесье-2 Житомир

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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