Украина. Вторая лига20 октября 2024, 14:00 | Обновлено 20 октября 2024, 14:09
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Вторая лига. 11-й тур, 20 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги
20 октября 2024, 14:00 | Обновлено 20 октября 2024, 14:09
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20 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 11-й тур, 20 октября
- 12:30. Чайка П. Борщаговка – Чернигов
- 13:30. Куликов-Белка – Скала 1911 Стрый
- 14:00. Ужгород – Полесье-2 Житомир
Турнирная таблица
12:30. Чайка П. Борщаговка – Чернигов
13:30. Куликов-Белка – Скала 1911 Стрый
14:00. Ужгород – Полесье-2 Житомир
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