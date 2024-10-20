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Вторая лига
Ужгород
20.10.2024 14:00 – FT 1 : 1
Полесье-2
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Украина. Вторая лига
20 октября 2024, 16:24 | Обновлено 20 октября 2024, 16:34
68
0

Вторая лига. Выездная победа Чернигова и боевой Ужгород

20 октября в Второй лиге Украины были сыграны 3 матча

20 октября 2024, 16:24 | Обновлено 20 октября 2024, 16:34
68
0
Вторая лига. Выездная победа Чернигова и боевой Ужгород
ФК Полесье Житомир. Вендел

20 октября были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги Украины.

«Чайка» из Борщаговки принимала «Чернигов». При равной игре гости имели больше удачи. В середине первого тайма Максим Шумило забил единственный гол в матче, чем гарантировал черниговцам минимальную победу – 0:1.

«Куликов-Белка» уступила дома стрийской «Скале 1911» с счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.

Интересный матч прошел в Ужгороде. Местная команда встречалась с дублерами житомирского «Полесья». Гости забили гол с пенальти, но в итоге пропустили. Обе команды разделили между собой по одному зачетному баллу.

Вторая лига Украины. 20 октября. 11-й тур.

«Чайка» – «Чернигов» – 0:1

Гол: Шумило, 36.

«Куликов-Билка» – «Скала 1911» – 1:2

Голы: Панасюк, 28 – Фесенко, 4, 24.

«Ужгород» – «Полесье-2» – 1:1

Голы: Коваленко, 68 – Вендел, 56 (пенальти).

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Чернигов Куликов-Белка Скала 1911 Стрый Ужгород Полесье-2 Житомир
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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