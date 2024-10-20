Вторая лига. Выездная победа Чернигова и боевой Ужгород
20 октября в Второй лиге Украины были сыграны 3 матча
20 октября были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги Украины.
«Чайка» из Борщаговки принимала «Чернигов». При равной игре гости имели больше удачи. В середине первого тайма Максим Шумило забил единственный гол в матче, чем гарантировал черниговцам минимальную победу – 0:1.
«Куликов-Белка» уступила дома стрийской «Скале 1911» с счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.
Интересный матч прошел в Ужгороде. Местная команда встречалась с дублерами житомирского «Полесья». Гости забили гол с пенальти, но в итоге пропустили. Обе команды разделили между собой по одному зачетному баллу.
Вторая лига Украины. 20 октября. 11-й тур.
«Чайка» – «Чернигов» – 0:1
Гол: Шумило, 36.
«Куликов-Билка» – «Скала 1911» – 1:2
Голы: Панасюк, 28 – Фесенко, 4, 24.
«Ужгород» – «Полесье-2» – 1:1
Голы: Коваленко, 68 – Вендел, 56 (пенальти).
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