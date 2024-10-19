Сегодня, 19 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Турции по футболу, в котором «Галатасарай» разбил на выезде «Антальяспор» – 3:0.

Главным украшением матча стал гол звездного нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена. Нигерийский форвард на 90+2 минуте матча забил суперударом ножницами и подытожил победу своего клуба.

Для Осимхена это третий гол в этом сезоне за «Галатасарай». Напомним, в сентябре этого года Осимхена неожиданно перешел на правах аренды из «Наполи» в «Галатасарай».

ВИДЕО. Зажигает в Турции. Осимхен забил супергол ножницами за Галатасарай