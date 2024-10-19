ВИДЕО. Зажигает в Турции. Осимхен забил супергол ножницами за Галатасарай
Нигерийскому форварду удался невероятный удар
Сегодня, 19 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Турции по футболу, в котором «Галатасарай» разбил на выезде «Антальяспор» – 3:0.
Главным украшением матча стал гол звездного нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена. Нигерийский форвард на 90+2 минуте матча забил суперударом ножницами и подытожил победу своего клуба.
Для Осимхена это третий гол в этом сезоне за «Галатасарай». Напомним, в сентябре этого года Осимхена неожиданно перешел на правах аренды из «Наполи» в «Галатасарай».
ВИДЕО. Зажигает в Турции. Осимхен забил супергол ножницами за Галатасарай
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