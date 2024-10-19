Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это ранит меня больше всего. Неймар заплакал, рассказывая о своих проблемах
Саудовская Аравия
19 октября 2024, 23:07 |
595
1

Это ранит меня больше всего. Неймар заплакал, рассказывая о своих проблемах

Бразилец поделился пережитыми трудностями

19 октября 2024, 23:07 |
595
1
Это ранит меня больше всего. Неймар заплакал, рассказывая о своих проблемах
Неймар

Звездный бразильский форвард Неймар, выступающий за Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, заплакал, когда рассказывал о своих проблемах, связанных с травмой, которую он получил год назад в матче за свою национальную сборную.

«Я никогда не предполагал, что смогу превзойти рекорд Пеле по количеству голов в составе сборной. Это Пеле, понимаете? Я никогда бы в жизни не подумал об этом. Переход в Аль-Хиляль, рождение моей дочери... Все шло к того, что этот год должен был стать большим для меня, но потом случилось это...

Я помню момент, когда получил травму, я почувствовал огромную боль. К тому моменту я уже знал, что это серьезно. Больше всего я люблю играть в футбол. Каждый день вне поля для меня – это страдание, это то, что меня ранит больше всего», – сказал Неймар.

Видео с повествованием бразильца было опубликовано в YouTube. Рассказывая о своей травме, футболист не смог сдержать слез.

По теме:
Звездный игрок наконец-то оправился и впервые за год может сыграть в матче
Мичел рассказал, сколько еще матчей пропустит Цыганков из-за травмы
«Он вернется к Рождеству». Арне Слот об Алиссоне
Неймар Аль-Хиляль травма сборная Бразилии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Бокс | 19 октября 2024, 08:19 0
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса

Легендарный боксер не включил в тройку Деонтея Уайлдера

Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Футбол | 19 октября 2024, 23:49 0
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 

Состоялись матчи 8-го тура Серии А

Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Футбол | 19.10.2024, 23:18
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Футбол | 18.10.2024, 23:59
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Футбол | 19.10.2024, 09:09
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Пожаліти бідного мільярдера, чи що? Після "Барси" він більше відновлюється з дівчатами на своїй віллі в Ріо, ніж грає. Від саудитів гроші на халяву отримує. Чим він ще незадоволений, ця плакса?
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Лаура ван Хам – красотка, которая покорила Лукаку
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Лаура ван Хам – красотка, которая покорила Лукаку
18.10.2024, 02:00 5
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 26
Футбол
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
18.10.2024, 07:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем