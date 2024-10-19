Это ранит меня больше всего. Неймар заплакал, рассказывая о своих проблемах

Звездный бразильский форвард Неймар, выступающий за Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, заплакал, когда рассказывал о своих проблемах, связанных с травмой, которую он получил год назад в матче за свою национальную сборную.

«Я никогда не предполагал, что смогу превзойти рекорд Пеле по количеству голов в составе сборной. Это Пеле, понимаете? Я никогда бы в жизни не подумал об этом. Переход в Аль-Хиляль, рождение моей дочери... Все шло к того, что этот год должен был стать большим для меня, но потом случилось это...

Я помню момент, когда получил травму, я почувствовал огромную боль. К тому моменту я уже знал, что это серьезно. Больше всего я люблю играть в футбол. Каждый день вне поля для меня – это страдание, это то, что меня ранит больше всего», – сказал Неймар.

Видео с повествованием бразильца было опубликовано в YouTube. Рассказывая о своей травме, футболист не смог сдержать слез.