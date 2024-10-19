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  4. Алекс Фергюсон не собирается посещать ближайший матч МЮ
Англия
19 октября 2024, 16:02 |
446
0

Алекс Фергюсон не собирается посещать ближайший матч МЮ

Болельщики не верят в официальную причину отсутствия легенды

19 октября 2024, 16:02 |
446
0
Алекс Фергюсон не собирается посещать ближайший матч МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не будет посещать ближайший матч команды с «Брайтоном». Встреча состоится 19 октября.

Несмотря на то, что Фергюсон имеет теплые отношения с владельцем команды Джимом Рэтклиффом, источники сообщают, что его не будет на стадионе. Официальная причина отсутствия – «Сэра Алекса пригласили на помолвку близких людей».

Фанаты не особо верят словам руководства, ведь ранее Фергюсону и другим членам футбольного совета запретили посещать раздевалку команды. Сэр Алекс работал глобальным послом клуба уже более десяти лет, однако его должны уволить в конце этого сезона. Такое решение руководства вызвало много гнева в Англии и, вообще, в футбольном мире.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алекс Фергюсон
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
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