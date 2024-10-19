Алекс Фергюсон не собирается посещать ближайший матч МЮ
Болельщики не верят в официальную причину отсутствия легенды
Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не будет посещать ближайший матч команды с «Брайтоном». Встреча состоится 19 октября.
Несмотря на то, что Фергюсон имеет теплые отношения с владельцем команды Джимом Рэтклиффом, источники сообщают, что его не будет на стадионе. Официальная причина отсутствия – «Сэра Алекса пригласили на помолвку близких людей».
Фанаты не особо верят словам руководства, ведь ранее Фергюсону и другим членам футбольного совета запретили посещать раздевалку команды. Сэр Алекс работал глобальным послом клуба уже более десяти лет, однако его должны уволить в конце этого сезона. Такое решение руководства вызвало много гнева в Англии и, вообще, в футбольном мире.
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