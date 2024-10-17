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  4. Фергюсона не просто уволили из МЮ. Новые детали шокирующего решения
Англия
17 октября 2024, 22:53 | Обновлено 17 октября 2024, 23:02
382
2

Фергюсона не просто уволили из МЮ. Новые детали шокирующего решения

Легендарный тренер получил очередное неприятное известие

17 октября 2024, 22:53 | Обновлено 17 октября 2024, 23:02
382
2
Фергюсона не просто уволили из МЮ. Новые детали шокирующего решения
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Сэру Алексу Фергюсону и футбольному совету «Манчестер Юнайтед» было предложено не входить в раздевалку стадиона «Олд Траффорд», что нарушает традицию, восходящую к временам сэра Мэтта Басби.

Ранее во вторник стало известно, что новый совладелец клуба INEOS Джим Рэтклифф лишил Фергюсона многомиллионной должности посла в рамках широкомасштабной программы сокращения расходов.

До сих пор Фергюсон имел право заходить в раздевалку и давать советы тренерам и игрокам, но теперь ему это делать категорически запрещено.

Знаменитый шотландец руководил «красными дьяволами» со скамейки запасных с 1986 по 2013 год и выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии и два трофея Лиги чемпионов.

Фанаты возмущены неуважительным обращением Рэтклиффа с величайшей легендой клуба.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джим Рэтклифф
Павло Павленко Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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Стюард #11
Вроде правильно, 2 тренера в команде - перебор, у игроков каша в голове
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0
Gargantua81
ну такое.... капитализм.
он хозяин, а фанаты могут только не покупать билеты, которые купят менее принципиальные фанаты.
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-1
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