Фергюсона не просто уволили из МЮ. Новые детали шокирующего решения

Сэру Алексу Фергюсону и футбольному совету «Манчестер Юнайтед» было предложено не входить в раздевалку стадиона «Олд Траффорд», что нарушает традицию, восходящую к временам сэра Мэтта Басби.

Ранее во вторник стало известно, что новый совладелец клуба INEOS Джим Рэтклифф лишил Фергюсона многомиллионной должности посла в рамках широкомасштабной программы сокращения расходов.

До сих пор Фергюсон имел право заходить в раздевалку и давать советы тренерам и игрокам, но теперь ему это делать категорически запрещено.

Знаменитый шотландец руководил «красными дьяволами» со скамейки запасных с 1986 по 2013 год и выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии и два трофея Лиги чемпионов.

Фанаты возмущены неуважительным обращением Рэтклиффа с величайшей легендой клуба.