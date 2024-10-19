19.10.2024 13:30 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига19 октября 2024, 14:45 | Обновлено 19 октября 2024, 15:51
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Вторая лига. 11-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги
19 октября 2024, 14:45 | Обновлено 19 октября 2024, 15:51
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19 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 19 октября
- 11:30. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Пробой Городенка
- 12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка
- 13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ревера 1908 Ивано-Франковск
- 14:15. Рух-2 Львов – Вильхивцы
Турнирные таблицы
11:30. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков
12:00. Реал Фарма Одесса – Пробой Городенка
12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка
13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ревера 1908 Ивано-Франковск
14:15. Рух-2 Львов – Вильхивцы
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