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Вторая лига
Нива-2 Тернополь
19.10.2024 13:30 – FT 0 : 1
Ревера 1908
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 октября 2024, 14:45 | Обновлено 19 октября 2024, 15:51
43
0

Вторая лига. 11-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги

19 октября 2024, 14:45 | Обновлено 19 октября 2024, 15:51
43
0
Вторая лига. 11-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горняк-Спорт

19 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 19 октября

  • 11:30. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков
  • 12:00. Реал Фарма Одесса – Пробой Городенка
  • 12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка
  • 13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ревера 1908 Ивано-Франковск
  • 14:15. Рух-2 Львов – Вильхивцы

Турнирные таблицы

11:30. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков

12:00. Реал Фарма Одесса – Пробой Городенка

12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка

13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ревера 1908 Ивано-Франковск

14:15. Рух-2 Львов – Вильхивцы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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