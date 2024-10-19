Максим ШАЦКИХ: «Во всем мире сейчас проблемы с нападающими»

Экс-нападающий «Динамо», а ныне главный тренер «Пахтакора» Максим Шацких поделился впечатлениями от последних матчей сборной Украины в Лиге наций.

– Есть ли у сборной проблема форварда? Почему форварды так мало забивают и вообще почему в УПЛ, в отличие от вас, общая результативность форвардов на уровне 20–30 мячей?

– Дело не то, чтобы в Украине. Я вам скажу, что практически по всему миру проблема с нападающими. Потому что даже друзья мне звонят и просят нападающего. У нас самих нет нападающего. Реально проблема сейчас появилась острая, что нет нападающего, который бы устраивал. Нет таких, скажем, универсалов, которые бежали бы, придирались, обыгрывались, забивали, предлагали и отбирали еще. Реально тяжело сейчас.

Если даже посмотреть на топ-чемпионаты, то по пальцам можно пересчитать. Да и то они уже все возрастные. Тот же Кейн, тот же Левандовски, Мартинес из «Интера» тоже такой разноплановый… Холанд? Ну он понятно, да. Поэтому эта проблема есть в очень многих странах. Не знаю, почему сейчас она, но многие сталкиваются с ней. Все ищут универсального нападающего, который будет не таким, как чистый форвард. Думаю, проблема не только в Украине, но и во всем мире.

– Что вы скажете о турнирном положении сборной Украины в Лиге наций? От нас ведь уже не все зависит.

– Нужно выходить и выигрывать две игры, а там, как будет – так будет. Ничего уже не остается. Нужно выходить от своей игры, не смотря никуда. Следует делать свое дело, выигрывать эти две игры, а там, как оно сложится…