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  4. ПОЗДЕЕВ: «Отмена гола в ворота Шахтера? Арбитры приняли такое решение»
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 02:59 | Обновлено 19 октября 2024, 03:37
208
0

ПОЗДЕЕВ: «Отмена гола в ворота Шахтера? Арбитры приняли такое решение»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение от донецкой команды

19 октября 2024, 02:59 | Обновлено 19 октября 2024, 03:37
208
0
ПОЗДЕЕВ: «Отмена гола в ворота Шахтера? Арбитры приняли такое решение»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 10-го тура УПЛ:

«Мне очень досадно, ребята заслуживают большего. Они делают большие усилия и в тренировках, и в матчах. Очень рад этому, вижу в этом прогресс. Меня удручает, что судьба их не награждает.

Отмена гола? Я не разобрался в ситуации. Есть арбитры, они приняли такое решение. Наверно, был фол, если они так решение. Жаль, это был очень эмоциональный момент. Это наш путь, нужно его пройти».

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Александр Поздеев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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