Украина. Премьер лига19 октября 2024, 02:59 | Обновлено 19 октября 2024, 03:37
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ПОЗДЕЕВ: «Отмена гола в ворота Шахтера? Арбитры приняли такое решение»
Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение от донецкой команды
19 октября 2024, 02:59 | Обновлено 19 октября 2024, 03:37
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Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 10-го тура УПЛ:
«Мне очень досадно, ребята заслуживают большего. Они делают большие усилия и в тренировках, и в матчах. Очень рад этому, вижу в этом прогресс. Меня удручает, что судьба их не награждает.
Отмена гола? Я не разобрался в ситуации. Есть арбитры, они приняли такое решение. Наверно, был фол, если они так решение. Жаль, это был очень эмоциональный момент. Это наш путь, нужно его пройти».
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