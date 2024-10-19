ПОЗДЕЕВ: «Отмена гола в ворота Шахтера? Арбитры приняли такое решение»

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 10-го тура УПЛ:

«Мне очень досадно, ребята заслуживают большего. Они делают большие усилия и в тренировках, и в матчах. Очень рад этому, вижу в этом прогресс. Меня удручает, что судьба их не награждает.

Отмена гола? Я не разобрался в ситуации. Есть арбитры, они приняли такое решение. Наверно, был фол, если они так решение. Жаль, это был очень эмоциональный момент. Это наш путь, нужно его пройти».