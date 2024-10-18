Президент Барселоны критикует сборную Испании. В чем причина?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что сборная Испании пренебрегает здоровьем футболистов:

«Сборная Испании пыталась убедить Ламина Ямала остаться, хотя они знали, что он часто получает травмы. Каждый отстаивает свои интересы. Кроме того, Гави год назад получил травму играя за сборную.

Нам придется объединить клубы. У игроков нет свободы, они не могут отказаться. Все смотрят на форму футболиста, но не учитывают его желание», – категоричен Лапорта.

В этом сезоне «Барселона» потеряла много игроков из-за травм – в ближайшем матче Ла Лиги команде не помогут Араухо, Берналь, Гави, Кристенсен, Торрес и тер Штеген.

Лапорта уже ссорился в этом сезоне с УЕФА из-за Лиги наций.