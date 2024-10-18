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Испания
18 октября 2024, 15:21 |
165
0

Президент Барселоны критикует сборную Испании. В чем причина?

Жоан Лапорта считает, что футболисты слишком часто травмируются

18 октября 2024, 15:21 |
165
0
Президент Барселоны критикует сборную Испании. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что сборная Испании пренебрегает здоровьем футболистов:

«Сборная Испании пыталась убедить Ламина Ямала остаться, хотя они знали, что он часто получает травмы. Каждый отстаивает свои интересы. Кроме того, Гави год назад получил травму играя за сборную.

Нам придется объединить клубы. У игроков нет свободы, они не могут отказаться. Все смотрят на форму футболиста, но не учитывают его желание», – категоричен Лапорта.

В этом сезоне «Барселона» потеряла много игроков из-за травм – в ближайшем матче Ла Лиги команде не помогут Араухо, Берналь, Гави, Кристенсен, Торрес и тер Штеген.

Лапорта уже ссорился в этом сезоне с УЕФА из-за Лиги наций.

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Жоан Лапорта сборная Испании по футболу Барселона
Микола Титюк Источник: Goal.com
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