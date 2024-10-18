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  4. Лапорта наехал на УЕФА из-за Лиги наций. Что не нравится президенту Барсы?
Лига наций
18 октября 2024, 11:37 | Обновлено 18 октября 2024, 12:24
259
0

Лапорта наехал на УЕФА из-за Лиги наций. Что не нравится президенту Барсы?

Функционер считает, что турнир не имеет смысла

18 октября 2024, 11:37 | Обновлено 18 октября 2024, 12:24
259
0
Лапорта наехал на УЕФА из-за Лиги наций. Что не нравится президенту Барсы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» высказался против проведения розыгрышей Лиги наций. Функционер считает, что УЕФА вредит игрокам и клубам.

«Я против. Они (УЕФА – прим.) протянули этот турнир через черный ход. Права игроков не соблюдают, а платят за все клубы. Турниры должны регулироваться в интересах игроков и их клубов», – сказал Лапорта в интервью Barca One.

Напомним, Лигу наций начали в сезоне 2018/2019. Турнир проводится в международные перерывы на матчах сборных.

Ранее свою позицию по Лиге наций высказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

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Лига наций Жоан Лапорта
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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