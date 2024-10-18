Лапорта наехал на УЕФА из-за Лиги наций. Что не нравится президенту Барсы?

Президент каталонской «Барселоны» высказался против проведения розыгрышей Лиги наций. Функционер считает, что УЕФА вредит игрокам и клубам.

«Я против. Они (УЕФА – прим.) протянули этот турнир через черный ход. Права игроков не соблюдают, а платят за все клубы. Турниры должны регулироваться в интересах игроков и их клубов», – сказал Лапорта в интервью Barca One.

Напомним, Лигу наций начали в сезоне 2018/2019. Турнир проводится в международные перерывы на матчах сборных.

Ранее свою позицию по Лиге наций высказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.