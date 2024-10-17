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17 октября 2024, 11:30 | Обновлено 17 октября 2024, 12:23
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2

Жерар ПИКЕ: «Зачем вы создали Лигу наций?»

Звездный испанец недоволен большим количеством матчей

17 октября 2024, 11:30 | Обновлено 17 октября 2024, 12:23
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2
Жерар ПИКЕ: «Зачем вы создали Лигу наций?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший испанский футболист Жерар Пике недоволен увеличением количества матчей:

«Сейчас слишком много игр и другие футболисты начали орать, что они постоянно травмированы. Я считаю, что матчей нужно сделать меньше. Нужно обзвонить все лиги и сказать, чтобы они проводили чемпионат с 16 командами.

Зачем вы создали Лигу наций? За ней трудно следить. Я понимаю, что УЕФА хочет получить больше прибыли, однако лучше сделать меньше матчей, но поднять их уровень», – раздумывает Пике.

В этом сезоне многие игроки начали массово жаловаться на перенасыщенный график, но ответной реакции от УЕФА и ФИФА пока не последовало. На этом фоне некоторые игроки выбыли с травмами до конца года.

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Жерар Пике Лига наций
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Gargantua81
чтобы получить больше денег
он правда такой глупый, что не понимает?
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