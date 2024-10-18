Дубинчак рассказал о претензиях Шовковского: «Надо играть надежнее»

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о требованиях Александра Шовковского. У специалиста есть одно замечание к украинскому защитнику.

«В разговорах со мной главный тренер настаивает на большей концентрации при работе в обороне. Все нюансы я не могу рассказывать, но если в двух словах, это больше работы в защите. Надо играть надежнее. По игре вперед, в атаку, претензий нет», – сказал Дубинчак.

Напомним, ранее Владислав рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что не верит в чемпионство «Александрии» и «Полесья».