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  4. Дубинчак рассказал о претензиях Шовковского: «Надо играть надежнее»
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 14:17 | Обновлено 18 октября 2024, 14:23
132
0

Дубинчак рассказал о претензиях Шовковского: «Надо играть надежнее»

Защитник рассказал о работе с тренером киевлян

18 октября 2024, 14:17 | Обновлено 18 октября 2024, 14:23
132
0
Дубинчак рассказал о претензиях Шовковского: «Надо играть надежнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о требованиях Александра Шовковского. У специалиста есть одно замечание к украинскому защитнику.

«В разговорах со мной главный тренер настаивает на большей концентрации при работе в обороне. Все нюансы я не могу рассказывать, но если в двух словах, это больше работы в защите. Надо играть надежнее. По игре вперед, в атаку, претензий нет», – сказал Дубинчак.

Напомним, ранее Владислав рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что не верит в чемпионство «Александрии» и «Полесья».

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Александр Шовковский Владислав Дубинчак Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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