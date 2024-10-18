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  4. Дубинчак – о чемпионской гонке в УПЛ: «Каждый чемпионат так происходит»
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 10:09 |
197
0

Дубинчак – о чемпионской гонке в УПЛ: «Каждый чемпионат так происходит»

Защитник «Динамо» не верит в том, что «Полесья» и «Александрия» способны бороться за титул

18 октября 2024, 10:09 |
197
0
Дубинчак – о чемпионской гонке в УПЛ: «Каждый чемпионат так происходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак заговорил о чемпионской гонке в УПЛ. Футболист считает, что «Шахтер» является главным конкурентом «бело-синих», несмотря на тяжелый старт сезона:

– Сегодня «Динамо» – лидер чемпионата. Насколько вы удивлены конкуренцией за лидерскую позицию даже не со стороны «Шахтера», а «Полесья» и «Александрии»?

– Да нет, вы знаете, каждый чемпионат так происходит. Хоть предыдущий, хоть два года назад. Там и «Днепр-1» сражался за первое место. Все же понимают, что «Шахтер» – это «Шахтер», они свои очки потом все равно возьмут. Всегда все считают, что борьба идет между Динамо и Шахтером.

Что касается этих команд, которые навязывают конкуренцию, то они великие молодцы. У них хорошие склады – что в «Полесье», что в «Александрии». Еще это достаточно квалифицированные специалисты во главе команды, Имад Ашур и Руслан Ротань. Поэтому ничего удивительного в турнирном положении этих клубов сейчас нет, – сказал Дубинчак.

Стоит отметить, сейчас «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Александра Шовковского имеют в своем активе 22 турнирных пункта после 8 сыгранных матчей.

Ранее Дубинчак назвал лучшего игрока «Шахтера» в их праймовые годы.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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