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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 09:25 | Обновлено 18 октября 2024, 09:37
328
0

Защитник Динамо назвал лучшего в Шахтере в его праймовые годы

Владислав Дубинчак – о Марлосе

18 октября 2024, 09:25 | Обновлено 18 октября 2024, 09:37
328
0
Защитник Динамо назвал лучшего в Шахтере в его праймовые годы
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак рассказал о начале своей карьеры в чемпионате Украины и встречах на поле с бывшим полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Марлосом.

– Кто из правых вингеров или защитников УПЛ или в еврокубках больше всего вас напрягал? Насколько тяжело игралось, например, против праймового Марлоса?

– Кстати, как раз Марлос больше всего впечатлил. Я еще был в Карпатах, в аренде. Да и в Арсенале тоже, Марлос тогда был не то чтобы в расцвете, но уже достаточно опытным, мастеровитым игроком. А для меня это были первые шаги во взрослом, профессиональном футболе. Тогда мне казалось, что он на каком-то космическом уровне.

– А в еврокубках кто?

– Ну так, чтобы я думал, что это кто-то что-то нереальное показывает, или что мне очень трудно против конкретного игрока действовать, такого не было. Вот когда я был моложе и играл против Марлоса, то тогда такие мысли возникали. Что не надо на него выбрасываться, не давать ему себя обыграть, надо больше пласоваться перед ним. Еще я применял скорость, потому что когда он пробрасывал мяч себе вперед, за счет скоростных данных я старался это выровнять. А пробовать отобрать у него мяч на месте было нереально. Не сказал бы, что я много матчей сыграл в еврокубках, их всего-то было где-то около 15 (20 на взрослом уровне и 15 на юношеском, – прим. источника), но таких мыслей на международной арене у меня не было, – рассказал Дубинчак.

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Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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