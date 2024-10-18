18.10.2024 13:00 – 45’+ 0 : 0
Украина. Вторая лига18 октября 2024, 13:35 | Обновлено 18 октября 2024, 13:42
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Локомотив Киев – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 11-го тура Второй лиги
18 октября 2024, 13:35 | Обновлено 18 октября 2024, 13:42
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18 октября проходит поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 18 октября
13:00. Локомотив Киев – Александрия-2
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