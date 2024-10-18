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Вторая лига
Локомотив Киев
18.10.2024 13:00 – 45+ 0 : 0
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 октября 2024, 13:35 | Обновлено 18 октября 2024, 13:42
99
0

Локомотив Киев – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 11-го тура Второй лиги

18 октября 2024, 13:35 | Обновлено 18 октября 2024, 13:42
99
0
Локомотив Киев – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Локомотив Киев

18 октября проходит поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 18 октября

13:00. Локомотив Киев – Александрия-2

Турнирные таблицы

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Локомотив Киев Александрия-2
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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